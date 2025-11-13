S&P: финансовые показатели SOCAR останутся стабильными

БАКУ /Trend/ - По оценке S&P Global Ratings, финансовые показатели Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) сохранят относительную стабильность в ближайшие годы, хотя пространство для их улучшения будет ограниченным, сообщает в четверг Trend.

Агентство ожидает, что показатель EBITDA SOCAR в 2025–2027 годах снизится до 5,5–6 миллиардов манатов по сравнению с 6,7 миллиарда манатов в 2024 году. Это связано с ожидаемым снижением мировых цен на нефть и газ, а также постепенным сокращением объемов добычи углеводородов.

При этом потоки от операционной деятельности (FFO), по прогнозам S&P, останутся в целом стабильными благодаря снижению налоговой нагрузки и незначительному уменьшению процентных расходов. Это позволит SOCAR сохранять отношение FFO к долгу в диапазоне 12–15% в базовом сценарии агентства.

S&P отмечает, что этот прогноз учитывает увеличение капитальных расходов (Capex) до около 3 миллиардов манатов в год, что отражает потенциальные инвестиции в добывающие проекты, а также сохранение стабильного уровня дивидендных выплат.

Согласно оценкам агентства, скорректированный показатель долга SOCAR по методологии S&P Global Ratings останется на высоком уровне — около 27,5–28 миллиардов манатов, несмотря на умеренно положительный свободный операционный денежный поток (FOCF) в размере примерно 1 миллиарда манатов.

При этом S&P подчеркивает, что в расчетах используется валовой долг (без зачета денежных средств), хотя в модель включаются некоторые корректировки. Несмотря на это, на балансе SOCAR на конец 2024 года находились значительные денежные средства — порядка 14 миллиардов манатов, что поддерживает ликвидность компании, особенно учитывая высокую долю краткосрочных обязательств.

Если учитывать этот объем наличности, то отношение FFO к долгу повышается до уровня немного выше 20%, и S&P ожидает сохранения этого показателя в среднесрочной перспективе.