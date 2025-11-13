Турецкий пожарный самолет потерпел крушение, один человек погиб (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Найдены обломки турецкого пожарного самолета.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Сообщается, что обломки пожарного самолёта были обнаружены недалеко от города Сень в Хорватии. Пилот самолёта погиб в результате крушения.

22:50 (GMT+4) Потеряна связь с турецким пожарным самолетом.

Сообщается, что два пожарных самолета «AT8022», принадлежащих Главному управлению министерства лесного хозяйства, вылетели в Хорватию для проведения технического осмотра.

В министерстве отметили, что два самолета вылетели из Чанаккале в Загреб (Хорватия) в рамках плановой технической проверки, но приземлились в аэропорту "Риека" ночью из-за неблагоприятных погодных условий.

"Самолёты снова вылетели из аэропорта Загреба сегодня в 17:38 по турецкому времени и вернулись из-за неблагоприятных погодных условий. Один из наших самолётов приземлился в аэропорту "Риека" на обратном пути, а связь с другим самолётом была потеряна в 18:25 по турецкому времени", - сообщили в министерстве.

Министерство сообщило, что совместно с хорватскими властями начаты поисково-спасательные работы.