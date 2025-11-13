Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Экономика Материалы 13 ноября 2025 09:13 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 ноября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9703 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,0942 маната.

USD 1.7
EUR 1.9703
AUD 1.1147
BYN 0.5699
BGN 1.0074
AED 0.4628
KRW 0.1159
CZK 0.0813
CNY 0.2393
DKK 0.2639
GEL 0.6285
HKD 0.2188
INR 0.0192
GBP 2.231
SEK 0.1799
CHF 2.1289
ILS 0.5317
CAD 1.2135
KWD 5.5362
KZT 0.324
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5122
MDL 0.1002
NOK 0.1687
UZS 0.0142
PKR 0.6044
PLN 0.4654
RON 0.3876
RUB 2.0942
RSD 0.0168
SGD 1.3064
SAR 0.4533
xdr 2.3093
TRY 0.0402
TMT 0.4857
UAH 0.0404
JPY 1.098
NZD 0.9612
