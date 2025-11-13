Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 ноября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9703 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,0942 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9703
|AUD
|1.1147
|BYN
|0.5699
|BGN
|1.0074
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1159
|CZK
|0.0813
|CNY
|0.2393
|DKK
|0.2639
|GEL
|0.6285
|HKD
|0.2188
|INR
|0.0192
|GBP
|2.231
|SEK
|0.1799
|CHF
|2.1289
|ILS
|0.5317
|CAD
|1.2135
|KWD
|5.5362
|KZT
|0.324
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5122
|MDL
|0.1002
|NOK
|0.1687
|UZS
|0.0142
|PKR
|0.6044
|PLN
|0.4654
|RON
|0.3876
|RUB
|2.0942
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3064
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3093
|TRY
|0.0402
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0404
|JPY
|1.098
|NZD
|0.9612