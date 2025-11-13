Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

Политика Материалы 13 ноября 2025 16:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.

«Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества», - отметил глава государства.

