Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.

«Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества», - отметил глава государства.