АСТАНА/Trend/ - Президент России Владимир Путин планирует посетить Казахстан в 2026 году.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Кремль, заявление было сделано в ходе встречи Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

"Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", - говорится в сообщении.

Отметим, что Токаев находится с государственным визитом в России 11-12 ноября 2025 года. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов. В рамках визита Токаев уже провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Президент Казахстана в преддверии визита сообщил, что по его итогам планируется подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.