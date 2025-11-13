Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародован прогресс по строительным работам на ж/д линии Горадиз-Агбенд

Общество Материалы 13 ноября 2025 20:55 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 85%, а строительные работы - на 68%.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в рамках этого мегапроекта строятся 8 станций, 22 моста, 2 крупных тоннеля, в целом более 550 инженерных сооружений.

Эта линия не только ускорит экономическое развитие Карабаха и Восточного Зангезура, но и положит конец транспортной блокаде Нахчывана и станет еще одним "мостом", соединяющим Европу и Азию, говорится в сообщении.

