Узбекистан рассматривает возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере МСП (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Узбекистан рассматривает возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом Trend сказал директор Департамента анализа, поддержки и координации государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики и финансов Узбекистана Тимур Хусанов в кулуарах семинара, посвященного презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

Он отметил, что Узбекистан при поддержке АБР, международных финансовых институтов и организаций разработал Стратегию развития МСП до 2030 года.

«АБР оказывал нам непосредственную помощь, в ходе этой работы было проведено несколько крупных круглых столов, в которых участвовали представители АБР, Всемирного банка, международных финансовых институтов, представленных в республике, а также различных организаций по развитию», - сказал Т.Хусанов.

По его словам, одним из приоритетных направлений Стратегии является выход на внешние рынки.

«Этот процесс, как правило, носит двусторонний характер. В этом контексте Азербайджан для нас - братская страна с близкой ментальностью и давними экономическими связями. Поэтому мы считаем важным развивать взаимодействие и в этом направлении. Стратегия предусматривает развитие МСП внутри страны, а также меры поддержки для выхода быстрорастущих представителей бизнеса на внешние рынки», - добавил он.