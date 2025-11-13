Садыр Жапаров формирует повестку страны к саммиту в Ташкенте - акцент на воде, энергии и транзите

БАКУ /Trend/ - По мере того как Центральная Азия усиливает региональную кооперацию, 7-я Консультативная встреча глав государств, которая пройдет 16 ноября в Ташкенте, приобретает особое значение. Анализ предыдущих саммитов показывает, что Кыргызстан подходит к этой встрече с четко обозначенной позицией и инициативами, которые он последовательно продвигал на протяжении всех лет существования формата.

С первых встреч Бишкек определил для себя ключевые направления региональной повестки - водно-энергетическое взаимодействие, необходимость обновления соглашения 1998 года по использованию ресурсов Нарын-Сырдарья, укрепление единой энергосистемы Центральной Азии и развитие транспортной взаимосвязанности. Эти темы остаются центральными для Кыргызстана и сегодня, поскольку напрямую связаны с его национальными интересами и устойчивостью региона в целом.

Особое место занимает водная тематика. Будучи страной, формирующей значительную часть стока Сырдарьи, Бишкек выступает за справедливый механизм распределения водных ресурсов. Кыргызстан неизменно подчеркивает, что вопросы воды и энергетики это не только техническая, но и стратегическая тема для всей Центральной Азии.

"Нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отразиться на обеспечении водой других стран Центральной Азии", - отметил Президент Садыр Жапаров в ходе Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

Именно поэтому Бишкек выступает за выработку обновленного и сбалансированного механизма водно-энергетического сотрудничества, который учитывал бы интересы стран региона.

Одним из ключевых предложений Кыргызстана остается возвращение к актуализации соглашения 1998 года по использованию водных и энергетических ресурсов Нарын-Сырдарья. Бишкек считает этот документ фундаментом, на который можно опереться при формировании новой региональной архитектуры водного управления.

Параллельно Президент Жапаров предлагает реформировать существующие структуры по водопользованию, чтобы они отвечали реалиям сегодняшнего дня и потребностям всех стран региона.

Наряду с водной повесткой, Кыргызстан выводит на первый план вопросы энергетической устойчивости. Страна подчеркивает необходимость укрепления единой энергосистемы Центральной Азии, особенно в условиях роста потребления зимой и засушливых периодов летом. В этом контексте строительство Камбаратинской ГЭС-1 стало не только национальным, но и региональным проектом: гидроузел мощностью 1860 МВт и водохранилище объёмом 5,4 млрд кубометров рассматриваются как стратегический ресурс для балансировки энергосистемы и рационального управления стоком Сырдарьи.

Другим стратегическим направлением является транспорт. Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, логистическая взаимосвязанность - вопрос экономической устойчивости и интеграции в мировые цепочки поставок. Ранее Президент Жапаров не раз подчеркивал необходимость диверсификации маршрутов, модернизации международных трасс и укрепления транзитного потенциала. Страна завершила строительство стратегической трассы “Север–Юг”, активно реконструирует автомагистрали и аэропорты.

Ключевым проектом остается строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Она сократит расстояние перевозок приблизительно на 900 километров и уменьшит время доставки на 7–8 дней, что создаст значительный экономический эффект и станет новым важным звеном в евразийской логистике. Бишкек также инициировал создание регионального соглашения по транспорту и транзиту и предложил объединить усилия транспортных ведомств и логистического бизнеса для согласования тарифов и цифровизации процедур.

Эти темы тесно связаны с климатическими вопросами, которые Кыргызстан поднимает системно. Страна одной из первых обратила внимание на ускоренное таяние ледников, рост зимнего потребления электричества и нехватку воды летом. "Воды с каждым годом будет меньше, а потребность в ней - только возрастать", - предупреждал Президент Жапаров, подчеркивая необходимость коллективных решений.

В этом контексте предстоящая Ташкентская встреча открывает для Кыргызстана новые возможности. Принимающая сторона Узбекистан подчеркивает, что регион должен переходить от деклараций к практическим шагам.

"Перед нами стоит стратегическая задача - перевести достигнутые договоренности в конкретные результаты и блага для граждан", - отметил Президент Шавкат Мирзиёев в своей статье "Центральная Азия на пороге новой эпохи".

Эта логика полностью соответствует ожиданиям Бишкека. Кыргызстан рассчитывает на продвижение обновленного механизма водно-энергетического сотрудничества, согласование подходов по ресурсу Нарын-Сырдарья, укрепление единой энергосистемы Центральной Азии, а также конкретный прогресс по ключевым транспортным коридорам - в том числе железной дороге ККУ и Транскаспийскому маршруту. Важно для страны и продвижение инициативы о создании в Бишкеке регионального центра энергоэффективности и ресурсосбережения.

Кыргызстан подходит к 7-й Консультативной встрече как активный участник, предлагающий долгосрочные и системные решения. Будучи неизменным сторонником диалога и компромисса, Бишкек стремится укрепить региональную архитектуру безопасности и устойчивого развития. В Ташкенте Кыргызстан намерен подтвердить эту роль и достичь того, чтобы его инициативы стали частью обновленной модели сотрудничества в Центральной Азии.