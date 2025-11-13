Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджан — одна из редких стран, где представители разных религий веками живут вместе — Рамин Мамедов

Общество Материалы 13 ноября 2025 14:43 (UTC +04:00)
Азербайджан — одна из редких стран, где представители разных религий веками живут вместе — Рамин Мамедов

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан — одна из редких стран, где представители разных народов и религий веками живут вместе.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Он отметил, что эта церемония открытия ещё раз показывает, что традиции, формировавшиеся в Азербайджане на протяжении веков, и сегодня сохраняются и передаются будущим поколениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости