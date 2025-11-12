Бронзовые истории Баку: город, в котором оживает скульптура (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На улицах и площадях Баку за последние годы появилось множество бронзовых фигур, которые превратились в неофициальные символы города. Эти изящные скульптуры - "Девушка с зонтом", "Художник", "Капитан", "Рыболов", "Танцующие дети", "Скрипач", "Чистильщик обуви", "Фотограф" и другие - стали не просто украшением городской среды, а живыми персонажами повседневной жизни столицы, сообщает Trend Life.

Прогуливаясь по бульварам, набережным и уютным улочкам, горожане и туристы невольно останавливаются перед этими скульптурами – они стали одними из самых популярных мест для фотосессий - наряду с Девичьей башней, Бульваром, Пламенными башнями и Центром Гейдара Алиева. Они добавляют городу тепла и живости, превращая обычную прогулку в путешествие по "бронзовой галерее под открытым небом".

Каждая скульптура рассказывает свою маленькую историю о Баку - городе с характером, юмором и глубоким уважением к своему прошлому.

Например, "Девушка с зонтом" - одна из самых популярных скульптур, расположенная на Площади Фонтанов. Она словно застыла под лёгким бакинским ветром, отражая романтичный дух города у Каспия. Рядом с набережной можно увидеть фигуру задумчивого рыболова, который, кажется, вот-вот вытащит улов из моря, а неподалёку - капитана, глядящего вдаль, словно охраняющего морские границы города. Особое восхищение вызывают "Танцующие дети" - композиция, полная движения и радости, и "Скрипач", чьи тонкие черты и поза будто наполняют улицу тихой мелодией.

Фигуры выполнены из бронзы - материала, который не только устойчив к времени, но и позволяет скульпторам передавать мельчайшие эмоции и детали. Эти работы объединяет одно: они создают атмосферу доброжелательности и ностальгии, напоминая о старом Баку.

Автором многих из этих скульптур является Ханлар Ахмедов, народный художник Азербайджана, чьи работы украшают не только Баку, но и другие города страны. Его стиль узнаваем - лёгкий, эмоциональный. Эти произведения стали частью современного культурного кода Баку, в котором переплетаются память, романтика и любовь к простым человеческим сюжетам.

Фото - Ариф Гулузаде

