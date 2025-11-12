Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку состоялся вечер патриотической песни, посвященный Дню Конституции и Дню Победы (ФОТО)

Социум Материалы 12 ноября 2025 16:23 (UTC +04:00)
В Баку состоялся вечер патриотической песни, посвященный Дню Конституции и Дню Победы (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось мероприятие под названием "Əbədi Zəfərim" (Моя вечная победа), посвящённое 5-й годовщине Дня Победы – 8 ноября и Дню Конституции – 12 ноября, организованный Исполнительной властью Шушинского района в рамках Года Конституции и Суверенитета, сообщает Trend Life.

В торжественном собрании приняли участие глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров, представители государственных и общественных структур, участники Карабахской войны, ветераны, семьи шехидов, представители интеллигенции и молодежи.

Во время мероприятия участники почтили память павших за освобождение азербайджанских земель, отметили историческое значение Победы в Отечественной войне 2020 года и подчеркнули, что 8 ноября стал символом национального единства, мужества и силы азербайджанского народа. День Конституции Азербайджана - символ нашей независимости, суверенитета нашего государства и национального единства.

В художественной части программы прозвучали патриотические песни, стихотворения и музыкальные композиции, посвящённые героизму азербайджанских воинов и красоте освобождённого Шуши.

