Азербайджанские компании приняли участие в международной выставке "Туркментел-2025" в Ашхабаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября в выставочном центре Ашхабадской торгово-промышленной палаты состоялось открытие международной выставки «Туркментел-2025».

Как сообщает Trend, наряду со многими странами в выставке приняли участие более 200 представителей Туркменистана. На мероприятии также были представлены азербайджанские компании.

Компания Delta Telecom выступила платиновым спонсором выставки и представила участникам свой стенд. В выставке также приняли участие представители компаний Azerconnect и AzerTelecom.

Стенд Delta Telecom посетила делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Мемметханом Чакыевым, представители зарубежных стран, а также сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Стенд был встречен участниками с большим интересом.

