Обеспечение продовольственной безопасности - приоритет в условиях геополитической напряженности – Самед Баширли

БАКУ/Trend/ - В условиях сохраняющейся геополитической напряженности обеспечение продовольственной безопасности и увеличение производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции в этой сфере также являются ключевыми приоритетами.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе обсуждения законопроекта «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

«За 9 месяцев 2025 года 29% ненефтегазового экспорта составили первичные сельскохозяйственные продукты, а 11% – продукты переработки сельскохозяйственной продукции. В 2025 году из государственной инвестиционной программы на аграрный сектор, включая мелиорацию земель и ирригационную инфраструктуру, было выделено 124 миллиона манатов. Прогнозируется, что расходы на сельское хозяйство в рамках госбюджета на 2026 год увеличатся по сравнению с 2025 годом примерно на 5% (ожидается) и составят 1,2 миллиарда манатов», – сказал замминистра.

