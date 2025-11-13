В Баку создали музыкальный остров ... тишины, где можно услышать собственное сердце (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для современного человека, живущего в спешке и шуме, камерная музыка становится тихим островом уединения, где можно услышать не только звучание инструментов, но и собственное сердце. Именно поэтому подобные концерты - не просто культурное событие, а возвращение к самому себе…

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева царила особая тишина - та, что рождается перед первым аккордом, когда публика уже настроена на встречу с прекрасным. Именно в такой атмосфере прошёл концерт "Вечер камерной музыки" для ценителей утончённого звука и внутренней гармонии, сообщает Trend Life.

Главным героем вечера стал Государственный струнный квартет Азербайджана. На сцене - четыре музыканта, четыре индивидуальности, объединённые одним дыханием: Назрин Асланлы (первая скрипка), Хаяла Абдуллаева (вторая скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель). Их ансамбль звучал как единый организм - в каждом произведении чувствовалось не только мастерство, но и глубокое понимание внутреннего мира композитора. Слушателям была представлена изысканная программа шедевров мировой классики - Струнный квартет № 4 до минор, ор. 18 Людвига ван Бетховена и Квартет ре мажор Сезара Франка.

Эти произведения, разделённые веками, но объединённые духом вечного поиска, раскрылись в новом звучании. Музыка Бетховена - строгая, собранная, устремлённая к идеалу - плавно сменилась романтической экспрессией Франка, где каждая нота будто наполнена дыханием сердца.

Вечер завершился бурными аплодисментами и ощущением светлого покоя. Государственный струнный квартет Азербайджана, созданный в 1998 году, вновь подтвердил свой высокий художественный уровень и приверженность музыкальной традиции. Репертуар коллектива охватывает произведения классиков и современных авторов - как азербайджанских, так и зарубежных композиторов. Каждое выступление ансамбля - это диалог времён, подтверждение того, что настоящая музыка не подвластна эпохам.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

