Найдены тела 18 из 20 военнослужащих, погибших при крушении турецкого военного самолета

БАКУ /Trend/ - Найдены останки 18 из 20 военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-грузового самолета C-130.

Об этом сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, сообщает Trend.

По словам министра, поиски останков двух других военнослужащих продолжаются. На месте происшествия проводятся интенсивные работы спасателями и соответствующими службами.

Отметим, что 11 ноября военно-грузовой самолет C-130, принадлежавший ВВС Турции, потерпел крушение на территории Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате крушения погибли все находившиеся на борту самолета 20 военнослужащих, включая членов экипажа.

