Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Найдены тела 18 из 20 военнослужащих, погибших при крушении турецкого военного самолета

Грузия Материалы 12 ноября 2025 14:24 (UTC +04:00)
Найдены тела 18 из 20 военнослужащих, погибших при крушении турецкого военного самолета
Фото: Скриншот из видео

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Найдены останки 18 из 20 военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-грузового самолета C-130.

Об этом сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, сообщает Trend.

По словам министра, поиски останков двух других военнослужащих продолжаются. На месте происшествия проводятся интенсивные работы спасателями и соответствующими службами.

Отметим, что 11 ноября военно-грузовой самолет C-130, принадлежавший ВВС Турции, потерпел крушение на территории Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате крушения погибли все находившиеся на борту самолета 20 военнослужащих, включая членов экипажа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости