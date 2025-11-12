Азербайджан - стратегический "мост" между Востоком и Западом и Севером и Югом - политолог

БАКУ /Trend/ - Очередной саммит формата C5+1, состоявшийся 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, стал важным поворотным моментом в геополитической истории региона.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что эта платформа, которая ранее носила больше дипломатический характер, теперь получила реальное экономическое и стратегическое содержание и привнесла новую динамику в политику США в Центральной Азии.

"Саммит с участием Президента Дональда Трампа свидетельствует как о серьезном возвращении Вашингтона в регион, так и о том, что это возвращение основано на конкретных экономических приоритетах. Политическая философия администрации Трампа, в отличие от предыдущих администраций, сосредоточена на использовании экономики и бизнес-инструментов в качестве основы внешней политики. Как отметил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, Вашингтон уже рассматривает платформу C5+1 не просто как инструмент политического диалога, а как средство обеспечения стратегического партнерства и стабильности. Тем самым США намерены интегрировать энергетический и логистический потенциал Центральной Азии в глобальную экономическую систему", - сказал он.

A.Гараев отметил, что экономическая повестка новой администрации США, в частности обнародование списка стратегических полезных ископаемых, свидетельствует о наличии конкретных планов в этом направлении. "15 из 60 стратегических полезных ископаемых, важных для США, это редкоземельные элементы, и без них невозможно развитие современных военной, технологической сфер и "зеленой" энергетики. Естественными целями этой политики стали богатая ресурсная база таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Соглашения, подписанные в рамках саммита, являются реальным проявлением экономической дипломатии США. Многомиллиардный вольфрамовый проект между компаниями "Тау-Кен Самрук" и "Cove Capital", план Узбекистана по инвестициям в американскую экономику на ближайшие десять лет в размере 100 миллиардов долларов - все это указывает на новый этап экономической интеграции в регионе. Этот поток инвестиций включает не только добычу ресурсов, но также инфраструктуру, ИТ и альтернативные источники энергии. Интерес США здесь сосредоточен не только на экспорте сырья, но и на формировании цепочки создания стоимости", - сказал он.

Политолог отметил, что транзит и транспортировка этих ресурсов имеют не меньшее значение, чем ресурсный потенциал региона. "Именно на этом этапе на первый план выходит роль Азербайджана. Азербайджан, который предлагает надежный, стабильный и безопасный транзитный маршрут для США и Европы, фактически трансформировал платформу С5+1 в формат С6+1. Как сказал глава Caspian Policy Center Ричард Хогланд, Азербайджан уже стал неотъемлемой частью этого формата. Именно в этом контексте проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity), объявленный по инициативе Президента Дональда Трампа, выводит транзитные возможности Азербайджана на глобальный уровень. Этот проект, являясь новой, современной инфраструктурной артерией Среднего коридора, протянувшегося с Востока на Запад, усилит геоэкономическую интеграцию региона Центральной Азии и Кавказа", - сказал он.

A.Гараев отметил, что это не только увеличивает транзитный потенциал Азербайджана, но и обеспечивает для Центральной Азии выход в Европу. Транспортная инфраструктура Азербайджана - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейший торговый флот на Каспии и обновленный портовый комплекс - превратили страну в главный логистический центр региона. Это обеспечило рост объема перевозок по Среднему коридору почти на 90% и еще больше привлекло внимание таких центров силы, как США. Для США Азербайджан - это и оплот стабильности на Южном Кавказе, и стратегическое "окно" в Центральную Азию. Понимая эту реальность, Вашингтон стремится расширить связи с Азербайджаном не только в энергетической сфере, но и в логистике, цифровой экономике и безопасности. Говоря словами бывшего посла США Джона Хербста, Средний коридор - это не только экономический, но и стратегический проект, и США готовы поддержать реализацию этого проекта, сказал он.

По словам политолога, в результате сегодня центральноазиатский регион стал ареной геоэкономической конкуренции держав.

"Китай расширяет свой доступ к региону с помощью инициативы "Один пояс, один путь", Россия - с помощью Евразийского союза, а Европейский союз - с помощью программы "Global Gateway". США же восстанавливают свою геоэкономическую роль в этом процессе через платформу C5+1 и проект TRIPP. Азербайджан находится в центре этого нового регионального порядка. Сбалансированная, многогранная внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, превратила страну в стратегический "мост" между Востоком и Западом и Севером и Югом. В этом контексте возвращение Вашингтона в регион - это начало не только политической, но и геополитической трансформации. Для Центральной Азии начинается новая эра возможностей, а ключ к этим возможностям находится в руках Баку", - сказал он.

