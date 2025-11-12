В Азербайджане сокращается срок службы офицеров, призываемых из запаса в мирное время

БАКУ /Trend/ - Срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную действительную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту, сокращается на 6 месяцев.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.

По действующему законодательству, срок действительной военной службы в мирное время составляет 1 год 6 месяцев для офицеров, призванных на действительную военную службу из запаса или добровольно поступающих на действительную военную службу, и до 3 лет для офицеров, добровольно поступающих на действительную военную службу по контракту.

Согласно предлагаемой поправке, для лиц, призванных из запаса на срочную действительную военную службу, а также для добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту, срок службы составит 1 год (по истечении этого срока, по взаимному согласию сторон, данные лица переводятся в кадровый офицерский состав). Для иностранных граждан и лиц без гражданства, добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту, этот срок составит до 3 лет (по истечении этого срока по взаимному согласию сторон заключается новый контракт).

