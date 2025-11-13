Джейхун Байрамов провел обсуждения с омбудсменом Пакистана

БАКУ /Trend/ - 13 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране президента Азиатской ассоциации омбудсменов, федерального омбудсмена Пакистана Эджаза Ахмеда Куреши.

Об этом Trend сообщили в МИД.

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских отношений на основе принципов дружбы и братства, подчеркнута исключительная роль контактов на высоком уровне между лидерами двух стран в формировании межгосударственного стратегического партнерства. Были отмечены многочисленные контакты на высшем и высоком уровнях, состоявшиеся за последний год в двустороннем и многостороннем форматах, в частности трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Пакистана и Турции в мае текущего года в городе Лачин, а также участие премьер-министра Пакистана в военном параде, посвященном 5-й годовщине Победы 8 ноября. Подчеркнута растущая динамика экономического сотрудничества и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном, что также положительно сказалось на развитии связей в других сферах.

Отмечено, что сотрудничество между аппаратами омбудсменов двух стран, в свою очередь, вносит вклад в углубление и расширение двусторонних отношений между странами. Высоко оценена скоординированная деятельность двух стран, основанная на взаимной поддержке, в рамках международных и региональных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, D-8 и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

