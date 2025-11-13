Обнародованы данные о потенциале добычи сырой нефти в Иране

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) потенциал добычи сырой нефти в Иране составил 4,15 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, это отмечено в докладе Иранского парламентского исследовательского центра.

Согласно докладу, это на 52 тысячи баррелей в сутки больше целевого показателя, установленного на предыдущий год.

В докладе говорится, что в прошлом иранском году добыча сырой нефти составила 3,95 миллиона баррелей в сутки. При этом запланированный на предыдущий год показатель добычи составлял 3,9 миллиона баррелей в сутки. Добыча сырой нефти Ираном на совместных с другими странами месторождениях увеличилась на 80 тысяч баррелей в сутки. Однако в прошлом году планировалось увеличить добычу сырой нефти на совместных месторождениях на 225 тысяч баррелей в сутки.

Следует отметить, что в настоящее время в Иране имеется 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 нефтяных месторождений, на территории Центральных нефтяных зон Ирана – 14, на территории Нефтегазодобывающей компании Арвандан – 5, а на территории Оффшорной нефтяной компании – 18. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории Центральных нефтяных зон – 13, на территории Нефтегазодобывающей компании Парс – 1, а на территории Морской нефтяной компании – 3.

Добавим, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С использованием имеющегося технологического оборудования Иран может добыть 340 миллиардов баррелей.