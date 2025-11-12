Президент Турции о крушении военного самолета на территории Грузии

БАКУ /Trend/ - Вчера турецкий военный грузовой самолет C130 потерпел крушение в Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном, на территории муниципалитета Сигнахи.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении в связи с произошедшим, сообщает Trend.

Он выразил соболезнования в связи с трагедией и перечислил имена членов личного состава, погибших в результате крушения самолета. Также глава государства рассказал о ходе расследования авиакатастрофы.

"Как только мы узнали о случившемся, наши министры национальной обороны, внутренних дел и иностранных дел сразу связались с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы начались незамедлительно. В рамках сотрудничества с властями Грузии наши беспилотные летательные аппараты были немедленно задействованы для получения изображений. Около 17:00 того же дня было получено сообщение о том, что обнаружены обломки самолета. В целях безопасности место аварии было взято под полный контроль. Вчера вечером наша группа по расследованию из 46 человек была отправлена на место происшествия. Найден "черный ящик" самолета и начато разбирательство. Останки 19 наших шехидов найдены, а поиски останков последнего шехида продолжаются", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!