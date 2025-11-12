ЦБА планирует представить правительству изменения в законодательство по исламскому банкингу до конца 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана планирует представить правительству изменения в законодательство, касающиеся исламского банкинга, до конца 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана Рустам Таиров в ходе презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

По его словам, государственные органы и более 15 государственных институтов подготовили национальную стратегию по финансовой инклюзивности.

"Хотя документ пока находится на стадии проекта, ожидается, что он будет утвержден в ближайшее время", - сказал Р. Таиров.

Он отметил, что кредиты МСБ в Азербайджане составляют 25% от общего кредитного портфеля и 47% от общего бизнес-портфеля, что свидетельствует о растущем взаимодействии банков с реальной экономикой. "Однако это также говорит о том, что в периоды изменения кредитного цикла МСБ могут сталкиваться с трудностями при обеспечении финансирования своей деятельности", - сказал Р. Таиров.

По словам представителя ЦБА, МСБ также играет важную роль в обеспечении занятости, составляя почти половину национальной занятости. При этом он отметил, что занятость в МСБ сосредоточена в секторах с низкой производительностью. "Важно повысить способность банков эффективно оценивать и учитывать риски МСБ, а также разрабатывать меры, направленные на диверсификацию источников финансирования за пределы банков, включая рынки облигаций и капитала", - сказал он.