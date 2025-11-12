В Лондоне прошло мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В честь Дня Победы Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие под названием «Летопись Победы».

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие было организовано Ассоциацией азербайджанцев Британии при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, память героических шехидов была почтена минутой молчания.

На мероприятии выступили активист азербайджанской диаспоры, автор книги "Bülbül Azərbaycan dili" Эмилия Джабраилова, председатель Ассоциации азербайджанцев Британии Хафиз Бахшалиев, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, посол Турции в Великобритании Корай Эрташ, проректор по науке и инновациям Азербайджанского государственного педагогического университета Асаф Заманлы, а также сотрудница Государственного комитета по работе с диаспорой Ляман Алиева.

В художественной части программы известные исполнители Расим Фарзиев и его ансамбль, Эмилия Ягубова, Фархад Амири исполнили азербайджанские народные песни и произведения отечественных композиторов.

Кроме того, состоялась презентация книги «The History of the Patriotic War: Personality Factor», автором которой является Эльдар Азизов. В издании подробно освещаются хроника 44-дневной Отечественной войны и героизм шехидов.

