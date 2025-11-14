Эрдоган поделился публикацией в связи с крушением турецкого самолета в Хорватии

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией о крушении пожарного самолета в Хорватии.

Как передает Trend, об этом Президент Турции написал в социальной сети Х.

"Сегодня вечером мы получили известие о крушении в Хорватии пожарного самолета, принадлежащего нашему Главному управлению лесного хозяйства. Я глубоко опечален этим трагическим происшествием, в которой погиб один из наших пилотов. Желаю милости Аллаха нашему шехиду и выражаю соболезнование его семье, нашей стране и народу", - говорится в публикации.