Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при Загреба

БАКУ /Trend/ - В столице Хорватии, Загребе, состоялась жеребьёвка Гран-при по дзюдо.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, по итогам жеребьевки стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов.
В турнире, входящем в серию Мирового тура по дзюдо, Азербайджан будет представлен 15 спортсменами (12 мужчин и 3 женщины) в 9 весовых категориях. В международных соревнованиях примут участие 370 дзюдоистов из 48 стран.
Отборочные поединки Гран-при Загреба можно будет смотреть завтра с 14:00 по бакинскому времени, а финальные поединки - с 20:00 в прямом эфире на JudoTV.
Мужчины
- 60 кг, 1/16 финала
Мурад Мурадлы - Гал Блажич (Словения)
- 60 кг, 1/8 финала
Гусейн Аллахъяров - Мартон Андраши (Венгрия)
- 66 кг, 1/16 финала
Ислам Рагимов - Хоакин Товальяри (Аргентина)
Назир Талыбов - Алехандро Мораль Наварро (Испания)
- 73 кг, 1/32 финала
Ибрагим Алиев - Итан Нерн (Великобритания)
Руфат Шовлятов - Арон Сабо (Венгрия)
- 81 кг, 1/16 финала
Вусал Галандарзаде - Доминик Родригес (США)
- 90 кг, 1/16 финала
Аслан Коцаев - Алекс Крет (Румыния)
Вугар Талыбов - Йосип Булич (Хорватия)
- 100 кг, 1/16 финала
Аждар Багиров - Никола Павловски (Северная Македония)
+100 кг, 1/8 финала
Джамал Гамзатханов - проведет встречу с победителем пары Джон Мессе А. Бессонг (Канада) / Мустафа Фофана (Гвинея)
Кенан Насибов - Гела Заалишвили (Грузия)
Женщины
- 48 кг, 1/8 финала
Кенюль Алиева - Невена Милич (Сербия)
- 52 кг, 1/16 финала
Гюльтадж Мамедалиева - Габриэла Димитрова (Болгария)
- 52 кг, 1/8 финала
Айдан Велиева - Маша Славинец (Словения)
