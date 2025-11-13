Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при Загреба

БАКУ /Trend/ - В столице Хорватии, Загребе, состоялась жеребьёвка Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, по итогам жеребьевки стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов.

В турнире, входящем в серию Мирового тура по дзюдо, Азербайджан будет представлен 15 спортсменами (12 мужчин и 3 женщины) в 9 весовых категориях. В международных соревнованиях примут участие 370 дзюдоистов из 48 стран.

Отборочные поединки Гран-при Загреба можно будет смотреть завтра с 14:00 по бакинскому времени, а финальные поединки - с 20:00 в прямом эфире на JudoTV.

Мужчины

- 60 кг, 1/16 финала

Мурад Мурадлы - Гал Блажич (Словения)

- 60 кг, 1/8 финала

Гусейн Аллахъяров - Мартон Андраши (Венгрия)

- 66 кг, 1/16 финала

Ислам Рагимов - Хоакин Товальяри (Аргентина)

Назир Талыбов - Алехандро Мораль Наварро (Испания)

- 73 кг, 1/32 финала

Ибрагим Алиев - Итан Нерн (Великобритания)

Руфат Шовлятов - Арон Сабо (Венгрия)

- 81 кг, 1/16 финала

Вусал Галандарзаде - Доминик Родригес (США)

- 90 кг, 1/16 финала

Аслан Коцаев - Алекс Крет (Румыния)

Вугар Талыбов - Йосип Булич (Хорватия)

- 100 кг, 1/16 финала

Аждар Багиров - Никола Павловски (Северная Македония)

+100 кг, 1/8 финала

Джамал Гамзатханов - проведет встречу с победителем пары Джон Мессе А. Бессонг (Канада) / Мустафа Фофана (Гвинея)

Кенан Насибов - Гела Заалишвили (Грузия)

Женщины

- 48 кг, 1/8 финала

Кенюль Алиева - Невена Милич (Сербия)

- 52 кг, 1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева - Габриэла Димитрова (Болгария)

- 52 кг, 1/8 финала

Айдан Велиева - Маша Славинец (Словения)

