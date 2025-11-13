Российский сериал "Константинополь" с участием азербайджанских актеров возглавил топ проектов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Историческая драма телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Иви "Константинополь" возглавила топ-10 самых популярных сериалов минувшей недели (3-9 ноября) по версии "Индекс Кинопоиск Pro", набрав 244 балла, сообщили Trend Life в пресс-службе НТВ.

В центре сюжета белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов), который вместе с тысячами эмигрантов, бегущих от большевиков, прибывает из Крыма в Константинополь. Действие происходит в 1920 году. В этот период столица Османской империи находится под оккупацией сил Антанты. Чтобы выжить, мужчины преступают закон, а женщины забывают о чести. Одинокий и сломленный Нератов становится во главе русской эмиграции, не щадя ни чужих, ни своих. Производством сериала занималась компания "ВайТ Медиа" по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Среди продюсеров – Тимур Вайнштейн, уроженец Баку, член легендарной команды КВН "Парни из Баку". Режиссёр - Сергей Чекалов, сценаристы - Алексей Мизгирёв,

Владлен Максимов, Анастасия Максимова.

Съёмки сериала проходили с апреля по октябрь 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы старинной части столицы Азербайджана – Ичеришехер стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе.

В главных ролях из азербайджанских актеров – Айдан Гасанзаде (Бельгин, медицинская сестра госпиталя), Самими Фархад (Гюлер, старший миграционный инспектор), Абдулгани Алиев (Тургут, главный врач госпиталя), Ильгар Мусаев (Кутлуг, капитан полиции), Кямран Агабалаев (Алтан, местный авторитет), а также Сянан Алиазов (Нусрет, миграционный инспектор), Джавидан Новрузов (Омар, сутенёр), Джумшуд Зейналов (мясник), Ровшан Керимдухт (хозяин доходного дома), Хусния Мурватова (старшая медсестра), Кенуль Нагиева (Катасен, попечительница госпиталя).

В сериале также снимались актеры из Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Камеруна и других стран.

