В Азербайджане реализуются проекты "зелёной энергетики": формируется энергетический коридор от Каспия до Европы

БАКУ /Trend/ - Энергетический сектор Азербайджана вступил в новый этап развития. Страна уверенно движется к признанию также как регионального центра "зеленой энергетики". Реализуемые в этих целях масштабные проекты укрепляют как экономическую мощь Азербайджана, так и его роль на международном энергетическом рынке.
Президент Ильхам Алиев выразил суть этой политики следующим образом: "Сегодня главное место среди новых отраслей занимает создание возобновляемых видов энергии. Азербайджан и здесь находится в авангарде. Сегодня Азербайджан реализует широкомасштабные проекты в области возобновляемой энергетики. Только в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет построено более 30 гидроэлектростанций. Их суммарная генерирующая мощность составляет более 300 мегаватт. Ведется строительство солнечных и ветряных электростанций. Недавно в Джебраильском районе был заложен фундамент двух станций на 100 мегаватт каждая. Рядом с ними строится третья солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт. В общей сложности к 2030 году генерирующая мощность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций должна достичь 6 тысяч мегаватт. Это крупная промышленная отрасль, еще одно направление развития промышленности".
По данным министерства энергетики, общая мощность производства электроэнергии в стране в настоящее время составляет 9732,5 МВт. Из них 1829,6 МВт приходится на возобновляемые источники энергии, что составляет около 19% от общей мощности.
В прошлом году в стране было произведено 28,4 млрд кВт·ч электроэнергии. Из них 24,1 млрд было направлено на удовлетворение внутреннего спроса, 1,4 млрд было экспортировано. Объем импорта составил 70,7 млн кВт·ч. За первые девять месяцев 2025 года производство составило 21,8 млрд кВт·ч, экспорт - 989,6 млн, а импорт - 145 млн кВт·ч.
Проекты нового поколения в области "зеленой энергетики" – Билясувар, Нефтчала, Шафаг и Джебраил
Недавно началось строительство солнечной электростанции "Билясувар" мощностью 445 МВт. Эта станция, которая будет состоять из более чем 943 тысяч панелей, является одним из крупнейших проектов солнечной энергетики в регионе. Параллельно ведутся работы по солнечной электростанции "Нефтчала" мощностью 315 МВт, ветровой электростанции "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт и солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт.
Кроме того, 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 мегаватт каждая в селе Шахвелли Джебраильского района. Этот проект считается важным компонентом стратегии страны в области "зеленой энергетики" и знаменует собой начало нового этапа на энергетической карте Джебраильского района.
Также в стране начато строительство по первому тендерному проекту в сфере возобновляемых источников энергии - солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, и ведутся интенсивные работы по реализации еще одного солнечного проекта мощностью 100 МВт. В результате реализации этих проектов доля возобновляемой энергии в установленной мощности достигнет 33,7% к 2027 году. За счет выработки новыми станциями 5 миллиардов кВт·ч электроэнергии будет сэкономлено более 1 миллиарда кубометров природного газа и обеспечено сокращение выбросов до 2,3 миллиона тонн.
Глобальный контекст и гибкий подход Азербайджана
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2024 году в мире было введено в эксплуатацию 582 ГВт новых мощностей возобновляемой энергии. Однако этот показатель отстает от годового темпа роста, необходимого для достижения целей "зелёного перехода" к 2030 году. Перебои в электроснабжении, перегрузка сетей и ограниченные возможности накопления энергии создают серьезные проблемы во многих странах.
В этом контексте Азербайджан развивает возобновляемую энергетику параллельно с укреплением инфраструктуры сетей и систем хранения энергии. Для управления мощностью в 2 ГВт создаются аккумуляторные системы мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВт·ч. Кроме того, при поддержке Всемирного банка в рамках проекта AZURE строится подстанция «Навахи» напряжением 500/300 кВ и линии электропередачи, которые обеспечат подключение к сети 1 ГВт новых солнечных и ветровых электростанций.
Министр энергетики Парвиз Шахбазов подчеркнул: "Мы планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 38% к 2030 году. В этом направлении мы рассматриваем создание дополнительных 700 МВт мощностей — как на суше, так и на море — с точки зрения обеспечения интеграции и устойчивости энергосистемы, в рамках соглашений, подписанных с нашими партнёрами".
Нахчыван становится новой "зоной зелёной энергии"
Нахчыванская Автономная Республика играет важную роль в развитии возобновляемой энергетики. В рамках Концепции "зоны зелёной энергии" определены 12 приоритетных направлений на 2026–2030 годы. В настоящее время доля возобновляемой энергии в Нахчыване составляет 44% в установленной мощности и 48% в производстве. Ожидается, что эти показатели будут увеличиваться в ближайшие годы с вводом в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 50 МВт, а также ГЭС "Тиви" и "Ордубад".
Параллельно проводятся совместные исследования по подключению к энергосистеме и экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию. В рамках проекта планируется строительство линий электропередачи "Джебраил-Нахчыван" (330 кВ) и "Нахчыван-Турция" (400 кВ), а также преобразовательной подстанции. Эта инфраструктура откроет новый этап в транспортировке "зелёной энергии" в регионе через Зангезурский коридор.
Ветроэнергетические коридоры Каспийского моря и международные энергетические коридоры
Азербайджан реализует несколько международных проектов по передаче "зелёной энергии в регионе. Потенциал ветроэнергетики Каспийского моря реализуется в сотрудничестве с консорциумом "Caspian Breeze" (ACWA Power, Masdar и SOCAR Green) и китайскими компаниями. 4 ГВт из запланированных 6 ГВт будут экспортироваться по "Зелёному энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа" с 2032 года. Проект уже представлен для включения в 10-летний план развития Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Кроме того, соглашение о "Транскаспийском энергетическом коридоре", подписанное между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, позволит впервые в истории объединить электроэнергетические системы этих стран. Управление проектом осуществляет совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" со штаб-квартирой в Баку, а технико-экономические обоснования проводятся при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Водород, геотермальная энергия и эффективность
Азербайджан также готовит национальный стратегический документ в области водородной энергетики. Этот документ будет охватывать производство, потребление и экспорт "зеленого водорода" и ускорит интеграцию страны в глобальный энергетический тренд.
Кроме того, геотермальный энергетический потенциал страны оценивается в 571,2 МВт, а электроэнергетический – в 57,1 МВт. В связи с этим планируется реализация пилотных геотермальных проектов в Бибиэйбате, Кюрдамире и Масаллы.
Ещё одним ключевым направлением энергетического перехода является энергоэффективность. В этой сфере созданы Информационная система по энергоэффективности (ИСЭЭ) и Фонд энергоэффективности. В соответствии с действующим законодательством в ближайшие годы будут предоставлены льготные кредиты, гранты и субсидии на повышение энергоэффективности.
Подводя итог, можно отметить, что стратегия "зелёной энергетики" Азербайджана теперь служит не только удовлетворению внутренних потребностей, но и формированию энергетических коридоров из Центральной Азии в Европу. Это позволит превратить страну в крупный энергетический хаб региона и внесет реальный вклад в процесс "зелёного перехода" в глобальном масштабе.
