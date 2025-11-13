Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 13 ноября 2025 10:11 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,35 доллара США, или на 3,47%, составив 65,43 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 2,35 доллара, или на 3,58%, и составила 63,22 доллара.

Цена нефти марки URALS снизилась на 2,42 доллара или 4,57% по сравнению с предыдущим показателем и составила 50,56 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 2,32 доллара или 3,61%, составив 62 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости