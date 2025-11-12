Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены

БАКУ /Trend/ - Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены. За последние годы по государственной линии, по линии государственных инвестиционных программ был обеспечен большой поворот к лучшему.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике и глав ИВ ряда районов.

«Реализация нескольких региональных программ развития успешно завершена. Можно сказать, что ситуация с электроснабжением, являющимся основным инфраструктурным направлением, во всех регионах полностью нормализовалась», - отметил глава государства.