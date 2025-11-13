S&P повысило кредитный рейтинг SOCAR

БАКУ /Trend/ — Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) с уровня «BB-» до «BB», отметив существенное улучшение прозрачности финансовой политики компании и уровня раскрытия информации. Прогноз по рейтингу — «стабильный», передает Trend.

Как отмечается в сообщении агентства, в последние месяцы SOCAR продемонстрировала значительный прогресс в раскрытии данных и коммуникации с рейтинговыми организациями, что позволило улучшить видимость показателей деятельности компании.

S&P повысило оценку индивидуального кредитного профиля SOCAR (SACP) с «b» до «bb-», что, в свою очередь, стало основанием для пересмотра общего рейтинга компании и рейтинга по ее старшим необеспеченным долговым обязательствам.

По мнению агентства, стабильный прогноз отражает ожидания, что SOCAR сохранит управляемый уровень ликвидности, опираясь на значительные денежные резервы, а также обеспечит стабильные операционные результаты, при которых отношение средств от операционной деятельности FFO к долгу останется выше 12%. При этом оценка уровня государственной поддержки компании остается без изменений.