Азербайджан подписал с китайской компанией соглашение о реализации проекта солнечной энергетики

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и China Datang Corporation Ltd. подписали соглашение о реализации проекта солнечной энергетики мощностью 100 МВт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Подписание состоялось в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией China Datang Corporation Ltd. во главе с председателем совета директоров Лу Цзюнем.

На встрече было подчеркнуто, что широкое сотрудничество в энергетической сфере является одним из основных приоритетов азербайджано-китайских отношений, которые достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, и в этом отношении отмечена важная роль документов, подписанных в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай.

Также было выражено удовлетворение партнерскими отношениями с China Datang Overseas Investment Co. Ltd., включающими проекты по строительству наземной солнечной электростанции мощностью 100 МВт, морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт, системы накопления энергии и «Зеленого энергетического коридора», а также программу обучения и обмена опытом для специалистов энергетического сектора Азербайджана.

В ходе обсуждений были рассмотрены технические и экономические вопросы, необходимые для реализации проектов морской ветроэнергетики и «Зеленого энергетического коридора». Состоялся обмен мнениями по проведенным исследованиям, транспортировке и установке ветряных турбин, организации местного производства оборудования, подводных кабелей, передаче энергии и регулированию системы.

Были также оценены текущее состояние и перспективы сотрудничества в области солнечной энергетики.

Затем министерство энергетики Азербайджанской Республики, China Datang Overseas Investment Co. Ltd. и ООО «SOCAR Green» подписали «Соглашение о выполнении оценки, разработки и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Азербайджанской Республике», которое предусматривает создание компании, ответственной за реализацию проекта, и Руководящего комитета.

