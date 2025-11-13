Увеличился экспорт продукции через таможню провинции Симнан

БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции через таможню провинции Симнан, расположенной на севере Ирана, за 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года), увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 7% в стоимостном выражении и на 3% в весовом выражении.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Симнан Муртаза Хаджианнеджад в заявлении местным СМИ.

По его словам, за 7 месяцев через таможню провинции Симнан была экспортирована 251 тысяча тонн продукции на сумму 143 миллиона долларов.

Хаджианнеджад отметил, что в основном через таможню провинции были экспортированы керамика, углеводороды, полипропиленовые мешки, проволока и провода, водные кондиционеры, моющие средства и другие товары.

Он сообщил, что продукция экспортировалась в Азербайджан, Ирак, Афганистан, Турцию, Россию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ, Кувейт, Узбекистан, Китай и Оман.

Хаджианнеджад добавил, что через таможню было импортировано 27 000 тонн продукции на сумму 136 миллионов долларов США. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 11% по стоимости и на 1% по весу.

"Выручка таможни составила 3,69 триллиона риалов (около 6,25 миллиона долларов США). Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяной продукции Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллиона тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении.

Отмечено, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые 7 месяцев составил 22,3 млн тонн на сумму 34,2 млрд долларов США. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 16% в стоимостном выражении и увеличился на 1,6% в весовом выражении.