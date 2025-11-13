Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 13 ноября 2025 12:19 (UTC +04:00)
Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу

Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Сегодня Эльшан Назим оглу Гасанли, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Кюрдамирского района, был представлен коллективу.

Как сообщает Trend, нового главу ИВ, в присутствии представителей общественности района, представил коллективу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.

Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Э.Гасанли поблагодарил за оказанное доверие.

