Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу

БАКУ/Trend/ - Сегодня Эльшан Назим оглу Гасанли, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Кюрдамирского района, был представлен коллективу.

Как сообщает Trend, нового главу ИВ, в присутствии представителей общественности района, представил коллективу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.

Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Э.Гасанли поблагодарил за оказанное доверие.

