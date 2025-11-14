Назван объем стратегических валютных резервов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября внешний государственный долг Азербайджана составил 4,893 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, этот показатель составил 6,4% от прогноза ВВП на 2025 год. По сравнению с данными на 1 января 2025 года внешний государственный долг сократился на 236,6 млн долларов США.

По состоянию на 1 октября валютная структура внешнего государственного долга выглядела следующим образом: доллар США – 85,3%, евро – 6,3%, СДР (специальные права заимствования Международного валютного фонда) – 3,4%, японская иена – 3,3%, другие валюты – 1,7%.

Стратегические валютные резервы страны составили 81,5 млрд долларов США, что примерно в 16,6 раза превышает внешний государственный долг.

На 1 октября 2025 года за счет расходов по обслуживанию долга из государственного бюджета было выплачено 435,8 млн долларов США в виде основного долга и 191,8 млн долларов США в виде процентов по внешним долгам.