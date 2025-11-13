Президент Казахстана посетит с госвизитом Узбекистан

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Узбекистан 14-15 ноября.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате один на один и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Кроме того, 16 ноября Токаев примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая также пройдет в Ташкенте.

Напомним, что предыдущий государственный визит Токаева в Узбекистан состоялся 21 декабря 2022 года. 29 марта 2025 года прошла неформальная встреча Токаева и Мирзиёева в Алматы.

Согласно Национальному комитету по статистике Узбекистана, товарооборот Узбекистана с Казахстаном достиг 3 миллиардов долларов США с января по август 2025 года, что на 3.5 процента больше по сравнению с 2.9 миллиарда долларов США за аналогичный период 2024 года.