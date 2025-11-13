SOCAR может увеличить инвестиции в Upstream - S&P

БАКУ /Trend/ - По данным S&P Global Ratings, в базовом сценарии агентства предусматривается постепенное сокращение добычи углеводородов государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), что может потребовать дополнительных инвестиций в Upstream-сегмент (добычу нефти и газа), сообщает в четверг Trend.

Согласно оценкам, добыча собственных активов SOCAR в 2024 году составила 7,5 миллиона тонн нефти и 7,7 миллиарда кубометров природного газа. Помимо этого, компания владеет миноритарными долями в крупных международных проектах, среди которых ключевыми являются «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) и «Шах Дениз».

Агентство отмечает, что ресурсная база SOCAR остается значительной, однако объемы добычи будут продолжать постепенно снижаться в рамках текущего производственного профиля. Это связано с тем, что месторождение АЧГ уже прошло пик добычи, а на «Шах Денизе» в последнее время наблюдается некоторое сокращение объемов производства.

Учитывая, что Upstream является основным источником EBITDA SOCAR и составляет ядро ее операционной деятельности, S&P ожидает увеличения инвестиций в разработку новых месторождений или расширение уже существующих проектов.

Для отражения этих ожидаемых вложений агентство включает в свой базовый прогноз около 3 миллиардов манатов капитальных расходов ежегодно, что превышает уровень инвестиций последних двух лет.

S&P подчеркивает, что почти завершенные проекты «Шах Дениз-2» и проект Shah Deniz Compression, подписанный в начале текущего года, демонстрируют продолжающиеся усилия SOCAR по наращиванию добычи и укреплению производственного потенциала через дальнейшие инвестиции в Upstream-сегмент.