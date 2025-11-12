Кто он - новоназначенный полномочный представитель в Нахчыванской АР?

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, распоряжением Президента Ильхама Алиева Джейхун Рамиз оглу Джалилов назначен полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Trend представляет досье нового полномочного представителя.

Джейхун Рамиз оглу Джалилов родился в 1987 году в городе Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики. В 2009 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Международные экономические отношения", в 2012 году - магистратуру. В 2013 году получил степень магистра финансов в Университете Эссекса, после чего продолжил обучение на уровне стратегического управления в Институте привилегированных управленческих бухгалтеров (CIMA).

В 2011-2013 годах Джейхун Джалилов работал на различных должностях в отделе сотрудничества с международными организациями министерства экономического развития Азербайджанской Республики, а в 2013-2021 годах - в финансовом департаменте компании BP Caspian. 1 марта 2021 года был назначен советником председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения, а 13 августа 2021 года - заместителем председателя правления.

Распоряжением председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 15 марта 2023 года назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики. 25 апреля 2024 года освобожден от этой должности и назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.

