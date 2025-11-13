Дыхание Азербайджана от пульса древних городов до современности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечером в стенах Международного центра мугама (МЦМ) вновь зазвучала душа Азербайджана - здесь прошёл концерт из цикла "Muğamat axşamı" (Вечер мугама), который уже стал доброй традицией и символом живого дыхания азербайджанской музыкальной культуры, сообщает Trend Life.

Мугам для азербайджанца - это не просто музыка, а состояние души. Он рождается из дыхания земли, из пульса древних городов, где звуки тара и кяманчи звучали под звёздами, так же, как и сегодня. Это память народа, его молитва и поэзия одновременно, искусство импровизации и путь к внутренней гармонии. Мугам соединяет века: он звучал в древних ханствах, караван-сараях, а теперь - в современных залах Баку, и остается неизменным в главном - в умении говорить с душой человека… Именно поэтому каждый вечер мугама - это не просто концерт, а общение с вечностью.

На сцену вышли заслуженные артисты Сабухи Ибаев, Севиндж Сарыева, Эхтирам Гусейнов, а также солисты МЦМ Сабина Арабли, Нисбет Садраева, Миралем Миралемов и Мамед Наджафов. В их исполнении прозвучали фрагменты из мугамов "Шуштер", "Дилкеш", "Сегях", "Чахаргях", народные песни и теснифы. Каждый номер - словно рассказ о чувствах, времени, человеческой душе, в которой звучит и радость, и печаль. Певцов сопровождал инструментальный ансамбль МЦМ: на таре - Рустам Муслимов, на кяманче – заслуженный артист Тогрул Асадуллаев, на каноне - Мехта Мухаммедализаде, на нагаре - Сиявуш Керимов, на балабане - Рафаэль Аскеров, а на ударных инструментах - Сейяр Теймуров и Вахид Сулейманов. Звучание ансамбля создавало особую атмосферу восточной медитативности и силы - ту самую, из-за которой мугам называют "дыханием Азербайджана".

Международный центр мугама реализует несколько проектов, посвящённых популяризации азербайджанской национальной музыки. Среди них “Muğamat axşamı” и "Muğam dəstgahları", вечера в рамках которых проходят дважды в месяц,

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!