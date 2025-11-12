Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)

Политика Материалы 12 ноября 2025 19:15 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом-нерезидентом Народной Республики Бангладеш в нашей стране Аманулом Хакком.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш.

Стороны подчеркнули развитие отношений между нашими странами, основанных на дружбе и взаимном уважении, отметили взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и D-8. Отмечалось наличие широкого потенциала для развития сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, энергетики, образования и культуры.

Были также отмечены участие руководителя переходного правительства Бангладеш, главного советника Мухаммеда Юнуса в конференции COP29 и контакты на уровне лидеров. Подчеркивалось наличие широких перспектив сотрудничества в рамках предстоящих в будущем году в нашей стране саммитов Организации исламского сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также Всемирного форума городов ООН.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, включая расширение контактов на высоком уровне и углубление сотрудничества на международных платформах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости