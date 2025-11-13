БАКУ/Trend/ – Центральная Азия вступает в период новой динамики. В последние годы страны региона смогли выстроить доверительные отношения, наладить торгово-экономические связи и начать формировать общие подходы к развитию.

Одним из ключевых инструментов этого процесса стали Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. В середине ноября Ташкент примет седьмую встречу такого формата. И в этом контексте Туркменистан может сыграть заметную роль, последовательно продвигая принципы конструктивного партнерства и технологической взаимосвязанности.

Еще в августе 2021 года, когда Туркменистан принимал Третью Консультативную встречу в Авазе под руководством Гурбангулы Бердымухамедова, были заложены основы нынешней модели сотрудничества. Тогда обсуждались инициативы по созданию Совета промышленников и предпринимателей Центральной Азии, развитию "зеленых коридоров" для торговли и укреплению продовольственной безопасности. Эти идеи стали важной базой для дальнейшей интеграции.

После избрания Сердара Бердымухамедова президентом в 2022 году Туркменистан не только сохранил преемственность курса, но и придал ему новое звучание, сделав акцент на практическом сотрудничестве и современных формах взаимодействия. Уже на Четвертой Консультативной встрече в Чолпон-Ате Президент Туркменистана предложил расширить транспортно-логистическое сотрудничество и придать экономическим связям стратегическую направленность.

"Наши страны образуют единое геоэкономическое пространство, что подразумевает развитие и укрепление сотрудничества, основанного на общем видении своего места и роли в континентальных и глобальных процессах", – отметил Сердар Бердымухамедов.

Эти слова определили подход Туркменистана к региональному партнерству. Сегодня страна активно развивает инфраструктуру, модернизирует порты на Каспии, расширяет железнодорожные линии и автомагистрали, строит современные логистические центры. При этом особое внимание уделяется цифровой трансформации транспортного сектора.

Результаты экспресс-исследования Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), проведенного в октябре–ноябре 2024 года, показали, что среднее время прохождения транзитных грузов через государственную границу Туркменистана составляет всего 50 минут — лучший результат среди стран Центральной Азии. Это стало возможным благодаря внедрению системы "Единого окна" и переходу к электронному декларированию, что позволило автоматизировать и стандартизировать процессы оформления.

Такие достижения подчеркивают эффективность курса Президента Сердара Бердымухамедова на цифровизацию логистики. Туркменистан становится транзитной территорией, предлагающей соседям верифицированную модель цифрового управления таможенными и транспортными процессами. В контексте предстоящего ташкентского саммита это усиливает позиции Ашхабада как лидера в вопросах цифровой и транспортной интеграции региона.

Благодаря комплексной модернизации Туркменистан становится важным звеном транспортных маршрутов Центральная Азия-Каспий-Черное море и Центральная Азия-Персидский залив, что усиливает позиции региона на международных рынках. При этом цифровая составляющая логистики - сокращение времени транзита, прозрачность и автоматизация - становится новой визитной карточкой страны.

Связь между инициативами Туркменистана и общими решениями региона прослеживается и в дальнейших шагах. На Пятой Консультативной встрече в Душанбе в 2023 году было подписано Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта - логическое продолжение идей, предложенных Ашхабадом. Тогда же обсуждались вопросы промышленной кооперации и использование национальных валют во взаимных расчетах - направлений, которые Туркменистан считает ключевыми для экономической устойчивости.

Следующий шаг был сделан на Шестой встрече в Астане в 2024 году, где главы государств утвердили Концепцию "Центральная Азия-2040" и Дорожную карту сотрудничества на 2025–2027 годы. Эти документы напрямую связаны с подходом, который продвигает Президент Сердар Бердымухамедов: развитие единой инфраструктуры, цифровизация трансграничных процедур, укрепление энергетических связей и создание благоприятных условий для бизнеса.

При этом туркменская политика неизменно опирается на убеждение, что устойчивое развитие невозможно без прочной системы региональной безопасности. "Вызовы требуют принятия эффективных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности, нейтрализации потенциальных угроз", - подчеркнул глава государства. Такой подход делает позицию Туркменистана предсказуемой и надежной, а его инициативы - ориентированными на долгосрочную стабильность.

Сегодня в стране реализуются крупные проекты в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и цифровых технологиях, которые уже доказали свою эффективность. Эти направления становятся важными не только для национальной экономики, но и для всего региона, открывая новые возможности для взаимных инвестиций и торговли.

"Создать комфортную среду для предпринимательства, освободить его от ненужных барьеров, сделать Центральную Азию привлекательной для долгосрочных инвестиций – для этого у нас есть все возможности", - заявил Президент Сердар Бердымухамедов. Эти слова отражают суть современного туркменского курса - соединение национального развития с региональной открытостью и сотрудничеством.

На предстоящем ташкентском саммите Туркменистан, как ожидается, выдвинет новые предложения, касающиеся развития транспортных коридоров, энергетического партнерства и углубления цифровой интеграции. В центре внимания окажутся вопросы экологии, рационального природопользования и адаптации к изменению климата.

Седьмая Консультативная встреча станет еще одним подтверждением того, что Центральная Азия движется к большей связности и устойчивости. Туркменистан под руководством Президента Сердара Бердымухамедова вносит весомый вклад в этот процесс, укрепляя атмосферу доверия, технологической прозрачности и взаимопонимания.