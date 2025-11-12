Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Политика Материалы 12 ноября 2025 15:35 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета страны заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана, а также обусловило необходимость реформ как в экономической, социальной и культурной, так и правовой сферах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Конституция и верховенство закона в современных правовых системах».

Глава государства также выразил уверенность, что предстоящие на конференции обсуждения по различным актуальным вопросам с участием известных специалистов в области конституционного строительства, а также достигнутые результаты будут способствовать обеспечению верховенства Конституции, более эффективной защите прав и свобод человека и гражданина.

