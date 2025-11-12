Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 12 ноября 2025 15:25 (UTC +04:00)
ЦБА начнет внедрение обязательной отчетности по «зеленым» и устойчивым портфелям

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана в этом году начнет внедрение обязательной отчетности по «зеленым» и устойчивым портфелям.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Таиров в ходе презентации отчета Азиатского банка развития "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

"В этом году мы потребуем от финансовых учреждений начать раскрывать свои "зеленые" и устойчивые портфели. Считаем, что, усилив "зеленую" деятельность финансовых организаций, мы сможем внести вклад и в "озеленение" сектора малого и среднего бизнеса", - заявил он.

