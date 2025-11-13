Впервые пройдет форум солидарности НПО стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - 23–26 ноября 2025 года пройдет первый в истории Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Официальное открытие форума состоится 24 ноября во Дворце «Гюлистан» в Баку.

Как сообщили Trend в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций, в рамках форума будут организованы панельные дискуссии на темы «Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию» и «На пути к WUF13».

В мероприятии примут участие около 300 представителей НПО из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках мероприятия также будет организован «I Форум сотрудничества азербайджано-казахстанских НПО».

После Баку форум продолжит свою работу в Нахчыване. Также ожидается создание в Нахчыване Платформы НПО государств-членов ОТГ. В рамках Платформы будут объединены НПО из 8 стран.

Отметим, что в апреле этого года в Баку также была создана Платформа НПО «Глобальный Юг» при участии организаций гражданского общества региона, охватывающего две трети мира. В этом году в Азербайджане также была организована первая встреча НПО стран D8. 20 октября в Ханкенди в рамках Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана состоялась панельная дискуссия. Создание Платформы НПО государств-членов ОТГ является важной частью процесса в этом направлении.