Показатели взаимной торговли между Азербайджаном и Хорватией находятся на высоком уровне - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 8 октября 2025 14:42 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Показатели взаимной торговли между Азербайджаном и Хорватией находятся на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции со спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Она отметила, что энергетический сектор занимает важное место в экономических отношениях двух стран.

"Как известно, сегодня Азербайджан экспортирует газ в 10 европейских стран, в том числе в 8 стран Европейского союза, одной из которых является Хорватия. Регулярно проводятся обсуждения для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях. В этом смысле деятельность совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству представляет особую актуальность", - сказала С. Гафарова.

