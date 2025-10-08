Показатели взаимной торговли между Азербайджаном и Хорватией находятся на высоком уровне - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Показатели взаимной торговли между Азербайджаном и Хорватией находятся на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции со спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Она отметила, что энергетический сектор занимает важное место в экономических отношениях двух стран.

"Как известно, сегодня Азербайджан экспортирует газ в 10 европейских стран, в том числе в 8 стран Европейского союза, одной из которых является Хорватия. Регулярно проводятся обсуждения для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях. В этом смысле деятельность совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству представляет особую актуальность", - сказала С. Гафарова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!