Председатель парламента Хорватии посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны (ФОТО)

Политика Материалы 8 октября 2025 10:45 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 8 октября посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Trend, затем на Шехидляр хиябаны гости почтили память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Хорватские парламентарии, полюбовавшись панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и строительных работах, проводимых в городе.

