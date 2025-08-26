На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 26 августа продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правоопреемник пострадавшего Гасыма Мамедгасанова - его отец Билал Мамедгасанов в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ходжалы в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, правоопреемница потерпевшего Ризвана Ахмедова - его мать Мекка Ахмедова отметила, что ее сын погиб в городе Ходжалы в результате обстрела со стороны противника.

Правоопреемница пострадавшего Турала Сеидова - его мать Фарида Сеидова заявила, что ее сын погиб в Ходжалы при управлении автомобилем марки «КамАЗ», который подорвался на мине, заложенной противником.

Отвечая на вопросы помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемница потерпевшего Рамина Гусейнова - его мать Гюльбениз Амирсланова в своих показаниях сообщила, что ее сын погиб в Агдере в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженных формирований.

Правоопреемник потерпевшего Азера Мамедова - его отец Мустафа Нематов сообщил, что его сын погиб в Зангилане в результате снайперского выстрела противника.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, правоопреемник потерпевшего Мамеда Марданова - его отец Аладдин Марданов сообщил, что его сын погиб, подорвавшись на противотанковой мине.

Правоопреемник потерпевшего Ильхама Шамшиева - Шахмар Шамшиев сообщил, что его брат погиб в Агдере в результате провокации со стороны противника.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, правоопреемник потерпевшего Али Тагиева - Саид Тагизаде подчеркнул, что его брат погиб в Агдаме в результате снайперского выстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правоопреемник потерпевшего Мирзаали Мирзазаде - Кямран Мирзоев заявил, что его сын погиб в Агдере в результате вражеской провокации.

Правоопреемник потерпевшего Сафара Сулейманова - его отец Наиль Сулейманлы в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ханкенди в результате провокации противника.

Правоопреемник потерпевшего Рояла Бейдиева - его отец Насиб Бейдиев, отвечая на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вусала Алиева, сообщил, что его сын погиб в Ходжавенде в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правоопреемник потерпевшего Кянана Агаева - его отец Вахид Агаев, в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ходжавенде от снайперского выстрела в результате вражеской провокации.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Вусала Шахриярова - его отец Табият Шахрияров сообщил, что его сын погиб в Ходжалы в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Вургун Гюльмамедов в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе во время вражеской провокации он получил огнестрельное ранение в тазобедренную область в результате снайперского выстрела.

Ахлам Мамедов заявил, что на территории Лачинского района в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником, погиб Омар Ширинов, а сам потерпевший, Фаик Джафаров и еще несколько человек получили различные телесные повреждения.

Потерпевший Роял Мамедов отметил, что в селе Джанйятаг Агдеринского района он получил ранение в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. В момент инцидента Эмин Гараев погиб.

Сабутай Агабагиров в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе в результате разрыва вражеского артиллерийского снаряда он сам и его товарищи — Али Гейдаров, Самир Керимов, Шамхал Гасымов, Джейхун Аббасов, Турал Гулиев, Искендер Гусейнов и Ализамин Исмаилов получили ранения.

Пострадавший Ульви Гасанов в своих показаниях сообщил, что получил огнестрельное ранение в область левого желудочка в результате обстрела со стороны противника в Агдамском направлении. Он добавил, что в тот момент погибли Роял Мамедов и Мурад Эюбов.

Эхтирам Аллахъяров заявил, что был ранен в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Ходжалинского района. По его словам, во время этой провокации Рамиль Рзаев и Сергей Хейбатов погибли.

Потерпевший Али Джафарли в своих показаниях подчеркнул, что при возвращении из Агдеринского района в Агдамский он получил осколочные ранения в разные части тела и черепно-мозговую травму в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

Эльшан Зарбалиев сообщил, что в селе Паправенд Агдамского района его автомобиль был поражен артиллерийским огнем противника. Пострадавший отметил, что получил ранения в результате этого инцидента.

Вусал Лятифов сообщил, что в результате провокации противника на территории Агдеринского района погибли Эмин Аббасзаде и Ульви Микаилов, а сам он получил ранения.

Потерпевший Сархан Керимли отметил, что в освобожденном Джебраильском районе он получил ранения в результате разрыва мины, заложенной противником.

Авазага Абдуллазаде в своих показаниях сообщил, что между Агдеринским районов и Ханкенди, в направлении села Нарынджлар, он получил ранения в результате разрыва ручной гранаты типа «F1», брошенной противником. Потерпевший добавил, что в тот момент еще восемь человек получили ранения.

Потерпевшие Ветен Вердиев, Илькин Ибрагимов, Шамхал Гасымов, Эмин Джафаров, Васех Эйвазов, Амрах Алиев, Шаиг Йедияров и Ширхан Мустафаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в Агдеринском направлении в результате провокаций противника.

Рамиль Аллахъяров, Самир Мирзозев, Эльвин Мамедов, Ряван Шафизаде и Имран Байрамов подчеркнули, что были ранены в Кяльбаджарском направлении в результате обстрелов со стороны противника.

Другие потерпевшие - Васиф Мамедов, Рустам Исмаилов, Тогрул Наджизаде, Алтай Ахедов, Раджабали Мирзазаде, Рашад Худулов, Эльтадж Халилов, Эльхан Мамедзаде, Пярвин Сафаров и Сахиб Багиров в своих показаниях сообщили, что получили ранения в Ходжалинском направлении в результате обстрелов со стороны противника.

Эльдар Аббасов в своих показаниях отметил, что в результате разрыва снаряда, сброшенного с беспилотника противника на территорию Ханкенди, погиб находившийся возле Э.Аббасова Сеймур Шабиев. Сам пострадавший, а также Гисмет Шукюров, Вургун Сайилов, Вусал Гусейнов и Насими Алекперов получили ранения.

Потерпевший Гахраман Исмаилов сообщил, что место их нахождения на территории Ходжавенда сначала было поражено ракетой, а затем подверглось обстрелу другими видами оружия. В результате он получил ранения в различные части тела, а Вусал Рустамов, Эльвин Алиев и Алибек Алибеков погибли.

Руфат Салимов отметил, что в районе поселка Аскеран Ходжалинского района в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований он и его товарищ Азад Аллахвердиев получили ранения.

Потерпевший Джейхун Аскеров сообщил, что, находясь на территории Агдеринского района, он и врач медпункта Ясин Гулузаде получили ранения в результате взрыва крупнокалиберного снаряда, выпущенного по машине скорой помощи противником.

Таир Зейналов, Эльсевер Керимов, Гисмет Шукюров получили ранения в результате обстрелов, открытых противником в направлении Ханкенди, Хазар Бендалиев и Дуньямин Азизов — в направлении Ходжавенда, Самир Заманов, Абульфаз Меликов, Али Бабаев, Парвин Ахмедли, Закир Джабраилов и Талех Зейналов — в Агдамском направлении.

Другие потерпевшие - Сирус Галаллы, Умуд Алиев, Немат Аскеров, Кямран Мурадов, Фамиль Гусейнов, Алим Гюльмалыев, Вугар Юсифов, Ильяс Садыгов, Ровшан Джафаров и Этибар Абаскулиев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате провокаций противника.

Затем на судебном заседании были зачитаны заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 2.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.