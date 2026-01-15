Иран будет защищать свою территорию всеми силами, опираясь на национальную поддержку - Аракчи

БАКУ /Trend/ - Иран будет защищать свою территорию всеми силами от всех внешних угроз, опираясь на национальную поддержку.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом.

По его словам, мирные протесты, прошедшие в стране 8-10 января, переросли в беспорядки, устроенные организованными террористическими группами. Иностранное вмешательство во внутренние дела стран приводит к возникновению различных проблем. Важно международное осуждение иностранного вмешательства во внутренние дела стран региона.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан также выразил обеспокоенность негативными последствиями роста напряженности в регионе и текущей ситуацией в регионе, отметив важность регионального сотрудничества и использования дипломатических средств для поддержания мира в регионе.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам и подчеркнули важность совместных усилий и постоянных консультаций для поддержания мира в регионе.

Следует отметить, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря из-за резкого обесценивания иранского риала, национальной валюты страны, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Хотя поступали сообщения о погибших и раненых в ходе протестов, никаких конкретных цифр не приводилось.

