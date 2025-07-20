Шуша становится платформой для международного диалога о будущем медиа в эпоху ИИ - Хикмет Гаджиев

ШУША / Trend / – Шуша становится платформой для международного диалога о будущем медиа в эпоху ИИ.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил Помощник Президента Азербайджанской Республики, начальник Управления по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках 3-го Шушинского Глобального медиафорума.

По его словам, проведение мероприятия именно в Шуше имеет глубокий символизм, так как этот город был источником вдохновения для азербайджанской интеллектуальной и культурной мысли.

«Мы стараемся создать вдохновляющую и креативную атмосферу, чтобы предлагать новые подходы к вызовам, с которыми сталкиваются современные медиа. Шуша, ставшая символом возрождения, – идеальное место для этих целей», – отметил он.

Он также подчеркнул, что уникальность форума заключается не только в его повестке, но и в контексте – постконфликтная среда, где Азербайджан делится опытом восстановления и борьбы с дезинформацией.

Отметим, что в 3-ем Шушинском Глобальном медиафоруме участвуют около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных организаций. Форум под названием «Цифровые переходы: Укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта» проходит с 19 по 21 июля 2025 года.