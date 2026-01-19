В Азербайджане будут установлены скоростные ограничения на платных дорогах

БАКУ /Trend/ - На платных автомагистралях Азербайджана будут установлены ограничения скорости.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон «О дорожном движении», который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за пределами населённых пунктов предлагается установить максимальную скорость движения:

- для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонны — до 130 километров в час;

- для других автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны - не более 90 километров в час.

Отметим, что порядок использования автомагистралей в качестве платных дорог в Азербайджане был определен постановлением Кабинета Министров от 6 марта 2019 года.

Напомним также, что постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2023 года были утверждены меры по определению 129-километрового участка новой автомобильной дороги, построенной от поселка Г. З. Тагиева на трассе М-1 Баку–Губа–государственная граница с Российской Федерацией, в качестве платной дороги.