МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в Испании.



Как сообщает Trend, публикация об этом была размещена на официальных страницах МИД Азербайджана в социальных сетях.

"Мы глубоко опечалены известием о трагическом столкновении поездов в испанском городе Кордова, приведшем к многочисленным жертвам и ранениям. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и народу Испании. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что в испанском регионе Андалусия три вагона высокоскоростного пассажирского поезда сошли с рельсов. Согласно последним данным, в результате аварии погибли 30 человек. Официальные структуры сообщают, что в общей сложности в двух поездах находилось 417 пассажиров.