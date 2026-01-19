Иран отрицает возможность переговоров с США

БАКУ /Trend/ - В текущей ситуации не может идти речи о переговорах между Ираном и США.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Тегеране.

«Между Ираном и США было проведено пять раундов переговоров. Однако противоположная сторона превратила переговорный стол в поле боя», – отметил он.

Азизи добавил, что противная сторона игнорировала интересы Ирана и пыталась диктовать свои условия. В этом контексте ведение переговоров лишено смысла.

В 2025 году 12, 19, 26 апреля, 11 и 23 мая состоялись пять раундов косвенных переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы Ирана. Посредником выступил министр иностранных дел Омана Сейид Бадр Аль-Бусаиди, иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Ирана Сейtд Аббас Аракчи, американскую делегацию – спецпредставитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткоф. Первый, третий и четвертый раунды прошли в Маскате, второй и пятый – в Риме.

Напомним, что ранним утром 13 июня 2025 года Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.